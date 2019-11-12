Cristiano Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike! '2 yıl men...'
Cristiano Ronaldo'nun Juventus - Milan maçında oyundan çıkmasının ardından stadı terketmesinin sonuçları büyük olabilir...
Spor Arena Dış Haber | Juventus - Milan karşılaşmasında Sarri, 55. dakikada Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkarmış ve şaşırtmıştı. Karara tepki gösteren Ronaldo, direkt soyunma odasına gitmişti.
Portekizli yıldızın maç bitimini beklemeden stattan ayrıldığı da ortaya çıkmıştı.
Konu hakkında konuşan eski futbolcu Antonio Cassano, Ronaldo'yu bekleyen tehlikeyi açıkladı.
''BEN EVE GİDİYORDUM, YOLDAN ÇAĞIRDILAR''
Cassano, ''Ronaldo, maç bitmeden stattan ayrıldı. Bunu yapma izni yok çünkü maç sonu doping kontrolleri yapılıyor. Buna girmemenin cezası ise 2 yıl futboldan men... Ben de bir maçta oyundan alınmama çok sinirlenmiştim ve maç sonunu beklemeden eve gidiyordum. Capello beni yoldan çağırdı. Çünkü büyük bir ceza alabilirdim.'' diye konuştu.
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