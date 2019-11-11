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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Ronaldo'dan ağır küfürler! Uzmanlar açıkladı...

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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'nun Milan maçının 55. dakikasında oyundan alınması ve buna tepki olarak stadı terk etmesi tartışma konusu oldu.

Serie A'da 12. haftanın önemli maçında Juventus, konuk ettiği Milan'ı oyuna 55. dakikada Ronaldo'nun yerine giren Arjantinli Paulo Dybala’nın attığı golle mağlup etmesine karşın, bu karşılaşma başka bir konuyla gündeme oturdu.

Juventus’un hafta içinde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayıp 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında dizindeki sakatlık nedeniyle oyundan 81. dakikada çıkarılan ve yedek kulübesine yönelen Ronaldo’nun, dünkü maçta Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin kararıyla oyundan çıktıktan sonra stadı terk etmesi, İtalyan spor kamuoyunun gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

La Gazzetta dello Sport’un haberinde Sarri'nin Moskova’dan sonra dün de Ronaldo’yu çıkartarak, cesaret gerektiren bir karar aldığı belirtilirken, Ronaldo’yu oyundan almanın kolay bir iş olmadığı bununla birlikte Sarri'nin de öylesine bir teknik direktör olmadığı yorumu yapıldı.

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Corriere dello Sport gazetesinin haberinde, Sarri'nin Ronaldo'yu erken çıkartarak riske girdiğini ancak, yerine soktuğu Dybala’nın galibiyeti getiren golü atmasıyla taktik değişikliğinde haklı çıktığı değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin bir başka haberinde, Portekizli dudak okuma uzmanlarının, Ronaldo’nun hocasına yönelik olduğu tahmin edilen ağır küfürler sarf ettiği belirtildi.

Oyundan çıkarken söylendiği görülen Ronaldo ise bugün Instagram hesabından maçla ilgili yaptığı paylaşımda, "Zor maç, önemli zafer" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Sarri ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Ronaldo’yu çıkarmasıyla ilgili olarak, "Ronaldo ile ilgili bir problem görmüyorum. Aksine ona teşekkür etmeliyiz çünkü, fiziki durumu çok iyi olmasa da oynadı. Onu değiştirmeyi tercih ettim çünkü iyi değildi. Eğer sinirlendiyse buna, bu normaldir. Burada bir tolerans gerekiyor, her oyuncu oyundan alındıktan sonraki 5 dakikada kızgın olur. Bu bir antrenörün de hoşuna gider aslında. Aksi durumda endişe ederim." diye konuşmuştu.

Capello'dan Sarri'ye destek

Ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello da maçı değerlendirdiği bir televizyon programında Sarri’ye destek vererek, “Ronaldo, üç senedir top süremiyor. İyi değil. Sarri, cesaretle bu değişikliği yaptı ki, bu değişiklikle maçı kazandı.” yorumunu yaptı.

Bir televizyon kanalında maçları yorumlayan Roma'nın eski golcüsü Antonio Cassano'dan da buna benzer bir durumu kendisinin de yaşadığını belirterek, "Ronaldo, maçın bitiminden 3 dakika önce stattan ayrıldı mı? Bunu yapamaz çünkü, maç sonunda doping kontrolü var. Dikkat etmek gerekir. 12 sene önce Capello, Roma-Lazio maçında beni oyundan almıştı. Ben de bastım eve gittim. Ancak sonra stada dönmek zorunda kaldım çünkü, maç sonu doping testine seçilmiştim. Eğer gitmeseydim 2 yıl diskalifiye olabilirdim." dedi.

Ronaldodan ağır küfürler Uzmanlar açıkladı...

Ronaldodan ağır küfürler Uzmanlar açıkladı...

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