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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu!

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Fenerbahçe'de Damien Comolli’nin Ali Koç’a verdiği raporda, “Ersun Yanal bazı oyuncuları hiç düşünmüyor. Kadro tercihleri şaşırtıcı. Takım kapasitesinin altında oynuyor” yorumunu yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan, aldığı istikrarsız sonuçlardan ve en önemlisi deplasman performansından rahatsız olan Başkan Ali Koç, durumu sportif direktör Comolli ile görüştü. Kendisinden takımla ilgili rapor istedi. Fransız futbol adamı da hazırladığı raporu Başkan Koç'a iletti.

TAKIMDAKİ REKABET AZALDI

Comolli raporunda takımdaki rekabet ortamının azaldığını, Zajc, Deniz ve Tolgay ve Rami başta olmak üzere bazı oyuncuların hiç düşünülmediğini Ersun Yanal'ın tercihlerinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

KAPASİTE KULLANILMIYOR

Takımın deplasman maçlarında rakip üzerinde yeterli baskıyı kuramadığı ve kapasitesinin altında futbol oynayıp sonuçlar aldığı da Damien Comolli'nin raporunda yer aldı.

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PUAN KAYIPLARI DEVAM EDER

Comolli, Yanal'ın elindeki kadroyu kötü kullandığını ve bu şekilde devam edilmesi halinde Fenerbahçe'nin puan kayıplarının devam edebileceğini belirtti.

YANAL'DAN DA RAPOR İSTENECEK

Comolli'den rapor isteyen Başkan Ali Koç'un teknik patron Ersun Yanal'dan da rapor isteyeceği öğrenildi. Raporda fazla şans bulamayan oyuncuların oynatılmama nedenlerinin de isteneceği ifade ediliyor.

Koç ve Comolli ilk 12 haftadaki performanstan mutlu değil.

Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu

Comolli’den şoke eden Ersun Yanal raporu

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