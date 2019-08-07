Cocu'nun hamlesi sonrası Mesut Özil sürprizi! Domino etkisiyle...
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e sürpriz talip. Derby'nin başında olan Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun Rooney hamlesi sonrası ABD ekibi, Mesut'u gündemine aldı.
ESPN'in habere göre; Rooney'i Cocu'nun çalıştırdığı Derby Coutny'e gönderen MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haftalık kazancı 350 bin sterlin olan Mesut Özil'in menajerleriyle bir görüşme ayarlandığı ve ocak ayı için planlama yapıldığı vurgulandı.
Mesut ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği not olarak düşülürken, futbolcunun maaşı sebebiyle şu an için bu transferin çok zor olduğu belirtildi.
Mesut Özil'in Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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