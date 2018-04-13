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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
13.04.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Clichy'den Galatasaray açıklaması

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Clichy'den Galatasaray açıklaması

Başakşehir'in Fransız futbolcu Gael Clichy: "Galatasaray taraftarının baskısını kaldırabilecek tecrübeye sahibiz" dedi.

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Kazandığımız zaman çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınmış bir galibiyet" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu Gael Clichy, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her futbolcunun hayalini süslediği büyük bir maça çıkacağını belirten Clichy, "Futboldaki en önemli şey 3 puandır. Nasıl oynadığınızın önemi yoktur. Günün sonunda baktığınız zaman 3 puanı almak önemlidir. Bu zamana kadar çok önemli işler başardık. Maç günü de güzel bir atmosferde karşılaşmaya çıkacağımızı düşünüyorum. Her oyuncunun hayalidir büyük maçlarda oynamak. Bu da öyle bir maç olacak" şeklinde konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    11069kez oynandı
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Fransız sol bek, deplasmanda oynayacakları maçta taraftar baskısından etkilenmeyeceklerini ifade ederek, "Bu maça aslında normal bir maç olarak bakıyoruz. Geçmiş Geçmişte kalmıştır. Antalya kampında bir açıklama yapmıştım. En tehlikeli rakibimizi sormuşlardı. Yine, 'En tehlikeli rakibimiz, yine kendimiziz' demiştim. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman, bizim ligde gol atamayacağımız rakibimiz yok. Sadece kendimiz gibi oynamamız gerekiyor. Bizim takımımızda daha önce orada oynamış kaliteli oyuncular var. Baskıyı kaldırabilecek oyuncular bulunuyor. Güzel bir statta çok coşkulu bir taraftar önünde oynayacağız. Ama ben İngiltere'de de kalabalık taraftar önünde oynadım. Yine güzel bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Maç maç önlerine baktıklarını ve önce Galatasaray maçına odaklandıklarını vurgulayan Başakşehirli oyuncu, "Kazandığımız zaman çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınmış bir galibiyet. Ama şöyle bir gerçek var, kazandığımız zaman kimse 'alın bu kupayı' demeyecekler. Ondan sonra daha önümüzde maçlar var. Diğer maçları kazanamazsanız başladığımız yere geri dönersiniz. Biz de bu maçtan güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Uzun vadede düşünmüyoruz. Maç maç düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransız savunmacı son olarak, "Defansı takım olarak yaparsınız ve bunu da gerçekleştirdiğini zaman gol yemezsiniz ya da az gol yersiniz. Bu zamana kadarki etkili oyunumuzu oynarsak istediğimiz sonucu alırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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