Clichy'den Galatasaray açıklaması

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Kazandığımız zaman çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınmış bir galibiyet" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak lider Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu Gael Clichy, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her futbolcunun hayalini süslediği büyük bir maça çıkacağını belirten Clichy, "Futboldaki en önemli şey 3 puandır. Nasıl oynadığınızın önemi yoktur. Günün sonunda baktığınız zaman 3 puanı almak önemlidir. Bu zamana kadar çok önemli işler başardık. Maç günü de güzel bir atmosferde karşılaşmaya çıkacağımızı düşünüyorum. Her oyuncunun hayalidir büyük maçlarda oynamak. Bu da öyle bir maç olacak" şeklinde konuştu.

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Fransız sol bek, deplasmanda oynayacakları maçta taraftar baskısından etkilenmeyeceklerini ifade ederek, "Bu maça aslında normal bir maç olarak bakıyoruz. Geçmiş Geçmişte kalmıştır. Antalya kampında bir açıklama yapmıştım. En tehlikeli rakibimizi sormuşlardı. Yine, 'En tehlikeli rakibimiz, yine kendimiziz' demiştim. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman, bizim ligde gol atamayacağımız rakibimiz yok. Sadece kendimiz gibi oynamamız gerekiyor. Bizim takımımızda daha önce orada oynamış kaliteli oyuncular var. Baskıyı kaldırabilecek oyuncular bulunuyor. Güzel bir statta çok coşkulu bir taraftar önünde oynayacağız. Ama ben İngiltere'de de kalabalık taraftar önünde oynadım. Yine güzel bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Maç maç önlerine baktıklarını ve önce Galatasaray maçına odaklandıklarını vurgulayan Başakşehirli oyuncu, "Kazandığımız zaman çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınmış bir galibiyet. Ama şöyle bir gerçek var, kazandığımız zaman kimse 'alın bu kupayı' demeyecekler. Ondan sonra daha önümüzde maçlar var. Diğer maçları kazanamazsanız başladığımız yere geri dönersiniz. Biz de bu maçtan güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Uzun vadede düşünmüyoruz. Maç maç düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransız savunmacı son olarak, "Defansı takım olarak yaparsınız ve bunu da gerçekleştirdiğini zaman gol yemezsiniz ya da az gol yersiniz. Bu zamana kadarki etkili oyunumuzu oynarsak istediğimiz sonucu alırız" diyerek sözlerini tamamladı.