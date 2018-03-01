Çin macerası erken bitti!
Zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Jackson Martinez serbest kaldı.
Şubat 2016’da 42 milyon euro bonservis bedeliyle Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutan Martinez üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu. Çin ekibi Martinez’i yeni sezonun 31 kişilik kadrosuna dahil etmezken sözleşmesini de feshetti.
Kolombiyalı golcü son olarak 26 Ekim 2016’daki Jiangsu Suning mücadelesinde forma giymişti.
Martinez’in Guangzhou Evergrande ile olan sözleşmesi normal şartlarda 31 Aralık 2019’da sona eriyordu. (Ajansspor)
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