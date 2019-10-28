Cenk Tosun, İtalya'ya mı gidiyor?
Premier Lig'de Everton ile forma giyme şansı bulamayan Milli futbolcu Cenk Tosun için flaş bir iddia geldi.
Spor Arena Dış Haber | Everton'da teknik direktör Marco Silva ile yıldızı bir türlü barışmayan Cenk Tosun, Ocak ayında takımından ayrılabilir.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 51 dakika forma giyme şansı bulan ve takımının oynadığı 12 maçın 6'sında kadroya bile alınmayan Milli forvetin İtalya'ya gidebileceği kaydedildi.
Bleacher Report'ta çıkan habere göre Cenk Tosun'un menajerleri, İtalya Serie A takımları ile transfer görüşmeleri yapıyor.
OCAK AYINDA KİRALIK...
Adı zaman zaman Beşiktaş ile anılan golcü oyuncunun devre arası transfer döneminde İtalya'ya kiralık gitmesinin konuşulduğu ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağı belirtildi.
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