Fatih Terim'in Belhanda kararı! Kızağa çekiliyor...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası radikal bir karar aldı. Tecrübeli hoca, protestolara rağmen takımda şans verdiği Faslı yıldızı bu kez takımdan kesecek.
Spor Arena | Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, radikal değişiklikler konusunda sinyali verirken tecrübeli hocanın ilk hamlesi de ortaya çıktı.
Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlar gerginlik yaşayan, özür mesajının ardından derbiye ilk 11'de başlayan Belhanda kızağa çekiliyor.
Faslı futbolcuyu tepkilere rağmen sahaya süren Terim, Belhanda'yı bu kez takımdan kesme kararı aldı. Terim'in Rize karşılaşmasında oyuncuya ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor.
Fatih Terim derbi maçın ardından radikal kararlar alacaklarını söylemişti...
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