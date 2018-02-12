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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriCengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist
Futbol Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist
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Futbol
12.02.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist

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Geçen hafta Roma'nın Hellas Verona'yı 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder bu haftayı da boş geçmedi. Roma'nın Benevento'yu 5-2 yendiği maçta ilk 11'de sahneye çıkan Cengiz 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. 82 dakika sahada kalan genç yıldızı tribünler ayakta alkışladı.

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Roma, kendi sahasında ligin son sırasındaki Benevento'yu ağırlarken gururumuz Cengiz Ünder müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın 5-2 kazandığı maçta genç Cengiz 2 gol, 1 asistle oynadı. 

Maç 1-1 devam ederken Edin Dzeko'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi.

75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı. 

82 dakika yerini De Rossi'ye bırakan Cengiz'i tribünler ayakta alkışladı.

Bu sonuçla Roma, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki Benevento, 7 puanda kaldı.

Cengizden müthiş performans: 2 gol, 1 asist

MEHMETÇİK'İ UNUTMADI!

Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'in Serie A'daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı taraftarlarca ayakta alkışlandı.

Cengizden müthiş performans: 2 gol, 1 asist

ROMA'DAN TÜRK BAYRAKLI TWEET

Roma kulübü, resmi hesabından Cengiz'in ikinci golünü Türk bayrağıyla duyurdu.

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