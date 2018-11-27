Cengiz Ünder'li Roma, Real Madrid'i ağırlıyor! iddaa'da TEK MAÇ...
İspanya'daki maçı Real Madrid çok rahat kazanmıştı ama son olarak ligde Eibar'a farklı kaybettiler. Cengiz Ünder ilk 11'de başlayacak mı? İşte detaylar...
- Tecrübeli orta saha, kaptan De Rossi sakat. Pastore ve Perotti de henüz iyileşmedi.
- Transferin gözdesi Lorenzo Pellegrini'nin de karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
- Kaleci Robin Olsen, savunmanın önemli ismi Kostas Manolas ve Forvet Edin Dzeko'nun hafif sakatlıkları vardı, UEFA'nın resmi sitesi 3 oyuncuyu da ilk 11'de göstermiş ama İtalyan kaynaklar Dzeko'nun durumunu 'şüpheli' olarak belirtmiş.
- Milli oyuncumuz Cengiz Ünder de ilk 11'de olacak. Udinese deplasmanında yedekti, Justin Kluivert yokları oynayınca oyuna dahil oldu ama skoru değiştiremedi. Bu akşam banko oynaması bekleniyor.
- Orta sahadan Casemiro, stoper Nacho, kaleci Keylor Navas ve sağ bek Odriozola sakat, Roma kafilesinde yer almadılar.
- Son olarak Eibar'a 3-0 kaybettiler ve bir süredir Solari ile devam eden iyi hava yerini yeniden endişeye bıraktı.
- Kalede Courtois olacak, beklerde Carvajal ve Marcelo görev yapacak. Hücum üçlüsünün 'Isco, Bale, Benzema' olması bekleniyor.
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