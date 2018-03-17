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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriCengiz Ünder'in hedefi daha fazla gol atmak
Futbol Cengiz Ünder'in hedefi daha fazla gol atmak
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Futbol
A.A
17.03.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in hedefi daha fazla gol atmak

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Cengiz Ünder'in hedefi daha fazla gol atmak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, attığı ilk golden sonra her şeyin değiştiğini, sezonun kalan bölümünde de hedefinin daha fazla gol atmak olduğunu kaydetti.

İtalyan kulübünün maç programı dergisine röportaj veren 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlk golümden sonra her şey değişti, sonra gollerime devam ettim. Gol atmak kendinize güvenmenizi sağlıyor. Gol atmaya devam edeceğim, çünkü sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten milli futbolcu, "Taraftarlar kesinlikle maçı etkiliyorlar, onlarla sahada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bize güç veriyorlar." yorumunu yaptı.

- "Benim için en önemli gol"

Genç yıldız, en çok hangi golünü sevdiğiyle ilgili soruya, "Benim için en önemli gol, Shakhtar Donetsk'e karşı attığım goldü. Çünkü o benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümdü. Ama en güzel golüm ise Udinese'ye karşı attığımdı." yanıtını verdi.
Serie A'da yarın Crotone ile oynayacakları maçı değerlendiren Cengiz Ünder, Roma'nın üst sıralarda kalma mücadelesi verdiğini hatırlattı ve bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istediklerini aktardı.

- "Başka bir Cengiz'in doğduğunu söyleyebilirim"

Cengiz Ünder, ligin ikinci yarısındaki performansıyla ilgili, "Sezonun ikinci kısmı zor başladı ama güzel devam etti. Başka bir Cengiz'in doğduğunu söyleyebilirim. Sampdoria'yla oynanan maçın ardından kendime daha çok güvenmeye başladım. İtalyancayı biraz anlamaya başladım, takım arkadaşlarımla iletişimim arttı. Sonuç olarak yeni bir futbolcu doğdu." değerlendirmesinde bulundu.
Verona maçından sonra performansında büyük bir değişiklik görüldüğünün anımsatılması üzerine Ünder, kendisi için Roma'da attığı ilk golün çok önemli olduğunu ve arkasının geleceğini bildiğini kaydetti.
Milli futbolcu, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun da kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

- "Takımda olmaktan gurur duyuyorum"

Cengiz Ünder, takım arkadaşlarıyla aralarında çok iyi bir dostluk olduğunu belirterek, "Harika oyuncularla harika bir takımda yer aldığım için gurur duyuyorum. Her zaman böyle futbolcularla oynamanın hayalini kurmuştum, şimdi onlardan biri olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Roma'yı şehir olarak nasıl bulduğunun sorulması üzerine Ünder, antrenman olmadığı zamanlarda tarihle dolu şehir merkezini gezmekten çok keyif aldığını ve başkenti çok sevdiğini belirtti.

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