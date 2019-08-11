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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, Real Madrid'i devirdi
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Futbol
11.08.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, Real Madrid'i devirdi

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Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, Real Madrid'i devirdi

İtalya ligi ekiplerinden Roma, özel maçta İspanya temsilcisi Real Madrid'e normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak Mabel Green Kupası'nı kazandı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Dünyanı koru" temasıyla İspanyol özel yatırım firması Mabel Capital'in sponsorluğunda yapılan özel maçta Roma, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. 
Aşırı sıcak havada oynanan mücadelenin 7. dakikasında Roma'da sağ kanattan hareketlenen milli futbolcu Cengiz Ünder'in vuruşunda, top üst direkten döndü. 

Ev sahibi Roma'nın daha atak oynadığı sırada, 16. dakikada Marcelo, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 

Roma'nın 34. dakikada gelişen hücumunda Nicolo Zaniolo, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Diego Perotti, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve maçta eşitliği sağladı: 1-1. 

Karşılaşmanın 38. dakikasında Marcelo'nun ortasında Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi yeniden öne geçirdi: 1-2. 

Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi. 40'ıncı dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Edin Dzeko, maçta yeniden beraberliği sağladı: 2-2. Maçın ilk yarısı, 2-2 sona erdi. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid daha atak oynamasına ve daha çok pozisyon bulmasına rağmen maçın normal süresinde eşitlik bozulmadı. Müsabakanın galibini belirlemek üzere seri penaltı atışlarına gidildi. 

Penaltılarda Real Madrid'e 5-4 üstünlük kuran Roma, Mabel Green Kupası'nı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, maç sonunda düzenlenen törende bonsai ağacı şeklindeki kupasıyla poz verdi. 

İlk yarıdaki istekli ve hırslı oyunuyla dikkati çeken milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika mücadele ederken, seri penaltı atışlarındaki vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı.

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