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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.08.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'den 100 adet kurban bağışı

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Cengiz Ünder'den 100 adet kurban bağışı

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) yaptığı 100 adet kurban bağışının bir kısmı, İtalya'nın başkenti Roma'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Roma'daki Türk restoranı "Da Emin"de yapılan kurban dağıtım organizasyonuna, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Yavuzer, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Celal Doğan, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Ersoy Yılmaz, Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Başkanı Mehmet Kelleci ve restoran sahibi Emin Öztürk ile ilgililer katıldı.

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TDV'nin organizasyonuyla Roma'da, aralarında göçmen ve Müslüman İtalyanların da olduğu ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.
Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 100 adet kurban bağışladı Diyanet Vakfına. Onun hisselerinden bir kısmını İtalya'daki mülteci kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Malumunuz burada çok sayıda mülteci bulunuyor. Bu sayede toplumsal duyarlılığın artacağını da düşünüyoruz." dedi.

Yalçın, bayramların dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunu belirterek, "İtalya’daki diğer kardeşlerimizin de bağışlar yapacağını umuyoruz. Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bütün Avrupa’daki ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.
Bu bağışlarla, dünyanın en ücra köşelerinde bayram yapma imkanı olmayanlara bayram yaptırabildiklerini dile getiren Yalçın, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB Camisi olarak bu sene bizim için rekor sayıda bir bağış oldu. Geçen yıla göre yüzde 70 artışımız var kurban bağışında." ifadelerini kullandı.
Müslüman İtalyanlardan Omar Camilletti de Kurban Bayramı’nı kutladıklarını ifade ederek, "Türk Diyanetinin Müslüman İtalyanları ve İtalya'da Müslümanım diyenleri desteklemek üzere yaptığı bu girişimi memnuniyetle karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in babası Hasan Ünder, oğlunun kurban bağış makbuzunu geçen hafta Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar'a teslim etmişti.

Cengiz Ünder dün oynanan Real Madrid maçında Edin Dzeko'ya müthiş bir asist yapmıştı...

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