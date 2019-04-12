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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder, Can Bartu’nun nasihatını anlattı

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Cengiz Ünder, Can Bartu’nun nasihatını anlattı

Cengiz Ünder, kariyerinde 6 yıl İtalya'da top koşturan ve efsane isim Can Bartu'nun vefatının ardından tweet atarak, Bartu'nun kendisine verdiği nasihatı anlattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, aramızdan ayrılan efsane isim ‘Sinyor’ Can Bartu için Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Başakşehir’den Roma’ya transferi için Bartu’nun kendisine verdiği nasihatı paylaşan Cengiz, “Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım” dedi.

Cengiz Ünder, Can Bartu’nun nasihatını anlattı

Can Bartu’nun kendisine, “İtalya’da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak” dediğini ifade eden milli yıldız, “Camia kavramının ötesinde, Türk sporunun timsali olan bir efsaneydi. Kalbi spor ateşiyle yanan herkes için çok büyük bir kayıp. Başımız sağ olsun” şeklinde tweet attı.

Cengiz Ünder, Can Bartu’nun nasihatını anlattı

Fenerbahçeden Can Bartu için saygı duruşu
Fenerbahçe'den Can Bartu için saygı duruşu
 

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