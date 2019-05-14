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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Cem Kavçak: "Buraya kazanmaya geldik"

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, geçen sene olduğunu bu sene de kupa sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Kupa finalinin oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kavçak, ligden düştükleri için Sivas'a buruk geldiklerini aktardı.

Yaşadıkları olumsuz sebeplerden dolayı 7 yıllık Süper Lig macerasının geçen hafta son bulduğunu anımsatan Kavçak, "Akhisarspor camiası olarak yıllarca sempati kazandık. Bu lige değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi birlik beraberliğimizi tekrar yakalayıp hak ettiğimiz yerlere en kısa zamanda geliriz." dedi.

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Final maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kavçak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu gururu yaşadık, bu sene tekrar yaşamak istiyoruz. Kupayı 2 sene arka arkaya kazananlar listesine adımızı yazdırmak istiyoruz. Ligden düşmüş olabiliriz ama bu bizim için artı bir motive olacak. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yok, en azından ligi kupayla bitirmek istiyoruz. Galatasaray bu kupayı en çok kazanan takım. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, bu sene 8 maçımızı yönetti. Biz hiç birini kazanamadık, bu da bizim adımıza kötü bir istatistik. Bu şanssızlığı yenip maçı hak edenin kazandığı bir gece olmasını diliyorum."

"Akhisar'a kupayı götürmek istiyoruz"

Akhisarspor'un tecrübeli tecrübeli futbolcusu Güray Vural ise ligin kendileri için iyi geçmediğini söyledi.

Sezonu kupa ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Güray, "Buraya kazanmaya geldik. Rakibimize saygımız sonsuz. Çok zor bir maç olacak bunun da farkındayız. Geçen sene kupayı kazanmış bir takım olarak bu sene de Akhisar'a kupayı götürmek istiyoruz. Takım olarak heyecanlıyız, bu heyecanımızı sahaya yansıtarak, bu finalin zevkini yaşayarak umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Güray, ligden düştükleri için takım ve camia olarak üzgün olduklarını dile getirerek, sezonu en azından kupayla kapatmak istediklerini aktardı.

Cem Kavçak: Buraya kazanmaya geldik

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