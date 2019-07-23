Celta Vigo kabul etmedi
İspanyol basını, Galatasaray'ın Emre Mor transferini bitirmek için Celta Vigo'ya yeni bir teklif yaptığını yazdı.
Galatasaray, La Liga'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlarken, kulübü Celta Vigo ile de görüşmelerini sürdürüyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, İspanyol ekibine 2 milyon Euro ve sonraki transferden yüzde 50 pay önerdi. Ancak Celta Vigo teklifi kabul etmedi.
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