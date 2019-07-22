Rüya gerçek oluyor! Bedavaya...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılar forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferini Portekizli menajer Jorge Mendes çözecek.
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Mendes, Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi için bizzat devrede.
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Fernando'nun Sevilla'ya transferini gerçekleştirilen Jorge Mendes'in şimdiki operasyonu Milan, Monaco ve Galatasaray üçgeninde gerçekleşecek.
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Ünlü menajer finansal açıdan zor durumda olan Milan'dan Cutrone'yi Wolwerhampton'a Andre Silva'yı ise Monaco'ya götürerek İtalyan ekibine 60 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturacak.
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Monaco'nun golcü sorununu Andre Silva transferi ile çözecek olan Jorge Mendes, bunun karşılığında Radamel Falcao'nun bedelsiz olarak bırakılmasını isteyecek.
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2022 DÜNYA KUPASI İÇİN GALATASARAY'I SEÇTİ
Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon Euro'yu yakın maaş kazanan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrforun önündeki en büyük hedefin 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu bilen Mendes, Suudi Arabistan, Katar ve Çin gibi opsiyonları devre dışı bıraktı.
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Avrupa arenasında kariyerini sürdürmek isteyen Falcao için Galatasaray ile görüşen Jorge Mendes, oyuncusu için iki şart sundu.
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Bu şartlardan ilki yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme, ikincisi ise imaj haklarının kendilerinde olması.
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Galatasaray yönetimi bu konuyu teknik heyetle masaya yatırdı ve çıkan olumlu sonuç Falcao cephesine iletildi.