Çebi: Kırmızı kartların bedelini ödedik

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;



"Bugün alışık olmadığımız bir Beşiktaş seyrettik. Futbolun fıtratında bunlar var. Yolun daha çok başındayız. Böyle çok maç sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Trabzonspor'u da tebrik ederiz. Bugün bir gerçek ortaya çıktı ki görmüş olduğumuz kırmızı kartların bedelini ödedik. İkinci kez bedelini ödemiş olduk. Kırmızı kartlı çocuklarımızın bugün sahada olmamasının handikaplarını yaşadık. Futbolda bunlar var. Önümüzde daha çok maçlar var bekleyip sonuçları göreceğiz.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Bu Beşiktaş'a gurur verici bir şeydir. İnşallah çocuklarımız orada başarılı olurlar. Milli takım bizim baş tacımız. Umarız ki orada çok büyük katkı verirler.

HİÇ KİMSE KOLAY LOKMA DEĞİL

Önemi yok. Bir maçta 3 puan oynadığınız zaman. 2 maçlık sonuçtur bunlar. Rakiplerimizin de çok zor maçları var. Görüyorsunuz ki diğer takımlar da çok güçlü. Hiç kimse kolay lokma değil. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Hepsi emek veriyorlar. Çok şey değişecektir. Bu bizim için de diğer takımlar için de geçerli.

Herkes mutlu oluyorsa biz onlarda daha çok mutlu oluyoruz ama sonuçlar önemli. Mühim olan buradan çıkıp daha yüksek noktalara gidebilmek. Bugün iyi top oynuyorsunuz yarın kötü top oynuyorsunuz. Maalesef futbolda bunlar var. Bugün aldığımız keyfi yarın sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Futbolu böyle görmek lazım.

Çin'in bugün bizdeki karşılığı ile cumhuriyet bayramı. 68. yıldönümünü kutluyorlar. Sayın Başkanımızın da Çin'e ve diğer ülkelere açılacağız, Beşiktaş taraftarını artıracağız vizyonu var. Bizim takımımızın vizyonu bu. Sonuç itibariyle bunun katkılarını görüyoruz. Onlar buraya geldiler bizi onurlandılar. Onların da burada yaptığı röportaj ve televizyon kanalarına yansımasını göreceğiz.

Yani yapılan hareket hoş değil, nedeni ve gerekçesine baktığımızda pozitif olarak görüyorum. Oynamak istediklerinden kaynaklandıklarını çok açık görüyoruz.