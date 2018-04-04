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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Çaykur Rizesporlu futbolcular şampiyonluğa inanıyor!

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Çaykur Rizesporlu futbolcular şampiyonluğa inanıyor!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da futbolcular galibiyete inandıklarını söyledi.

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncuları Süleyman Koç ve Turgut Doğan Şahin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in çok zor bir lig olduğuna değinen Süleyman, "Bu lig taktikten çok temas ile oynanan bir lig. Her oyuncu elinden gelen katkıyı vermeye çalışıyor. Son maçlar bizim için çok zor. Kalan maçlarda kendimizi göstererek kazanıp inşallah yeniden Süper Lig'e döneceğiz." dedi.

Hafta sonu iki takım için de oldukça önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Benim gözümde en iyi takımıyız. Çünkü bu ligin lideriyiz. Fizik olarak iyi durumdayız. Eskişehirspor maçını da kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Geçen sezon şanssız bir şekilde Süper Lig'e veda ettiklerini anlatan Koç, "Taraftarımıza borcumuz var. Bu takımı bir üst lige taşımak zorundayız. İnşallah bu
sezon taraftarımıza Süper Lig'e yükselme sevinci yaşatırız. Burada olmaktan çok mutluyum. Çaykur Rizespor'u ve camiayı seviyorum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Hedefim aydan aya çok daha iyi duruma gelmek. Geçen sezon takıma sakat geldim ve beni kabul ettiler. Hedefim Süper Lig'e yükselip bu takıma çok daha fazla katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

TURGUT DOĞAN ŞAHİN: "HEDEFE ÇOK AZ KALDI"

Orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin ise son hafta güzel bir oyun ve mücadelenin ardından İstanbulspor'u deplasmanda 3-2 yenerek liderliği sürdürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Ligde son 5 haftaya girildiğini aktaran 30 yaşındaki oyuncu, "Zorlu haftalar var. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığının bir önemi yok. Rize halkı bu dönemde daha çok bizimle olsun. Şüpheleri olmasın, hedefimiz bu takımı üst lige taşımak. Hedefe çok az kaldı." şeklinde konuştu.
Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor camiasına katıldığını anımsatan Turgut, şu değerlendirmede bulundu:
"İkinci yarıda arkadaşlarımız çok iyi performans sergiliyor. Biz de dönem dönem görev alıyoruz. Bu süre içerisinde gol atma şansını yakalayamadık. Gol atmaktan çok takıma katkı önemli ama inşallah Çaykur Rizespor forması altında atacağım ilk gol şampiyonluğu getiren gol olur."

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