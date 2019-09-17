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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar: "Herkes bu takıma güvensin"

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Çaykur Rizesporlu Aminu Umar: "Herkes bu takıma güvensin"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Aminu Umar, 22 Eylül Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin "İyi çalışırsak hafta sonu galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Herkes bu takıma güvensin." dedi.

Umar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor forması ile bu sezon Göztepe karşısında ilk maçına çıktığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Ligde ikinci sırada bulunduklarını ancak bunun bugün için önemi olmadığını anlatan Umar, "İlerleyen haftalarda üst sıralarda kalmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Çok zorlu maçlara çıkacağız. Disiplinli olarak çalışmaya devam edersek iyi skorlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gazişehir Gaziantep'i hafta sonu konuk edeceklerini hatırlatan Nijeryalı futbolcu, "Önümüzde Gazişehir maçı var. Takımımız, zorlukları aşabilecek, iyi çalıştığı zaman her şeyi yapabilecek takım. Beşiktaş'ı yenmenin morali ve motivasyonu ile gelecek bir takım ile oynayacağız. İyi çalışırsak hafta sonu galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Herkes bu takıma güvensin." ifadelerini kullandı. 

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