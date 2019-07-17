Çaykur Rizespor'a kombine desteği

Çaykur Rizespor'a destek olmak adına protokol tribününde yerleri olmasına karşın kendi adlarına kombine satın alan Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e kombineleri Çaykur Didi Stadyumu'nda bulunan Atmaca SM mağazasında verildi.

Vali Çeber ve Başkan Metin'in kombine taleplerini büyük bir keyifle karşıladıklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Sayın valimiz ve belediye başkanımızın protokolde yerleri olmasına rağmen Rizespor'a böyle bir destek sağlamaları, 'Birlikte Başaracağız' sloganımızın da tam bir karşılığı oldu. Umarız yeni sezonda bu birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarırız. İlerleyen günlerde taraftarlarımızın da kombine ve formalarımıza daha fazla destek vermeye başladığını görürüz" dedi.

VALİ ÇEBER: HERKESİN BU İŞE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR

İnsanın çalıştığı yerle bütünleşmesi gerektiğine inandığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber ise, "Mavi ve yeşilin kentinde yaşıyoruz ve en sevdiğimiz renkler de bunlardır. Kurum amirlerim ile birlikte geçen sene takımın en kötü olduğu zamanlarda antremanları ziyaret ettik. Takıma nasıl fayda sağlarız, destek oluruz diye düşündük. Rize şehrinin en önemli figürlerinden birisi Rizespor'dur. Bizde çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir şey yaptık. Bizim alacağımız kombineler sembolik ama çok değerli olacağını düşünüyorum. Herkesin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Belki bunu bir kampanyaya dönüştürebiliriz. Bu takımı tüm şehir olarak sahiplenmemiz gerekiyor. Herkesin bu duyarlılığı ve hissi taşımasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ METİN: RİZESPOR'UN BAŞARISI RİZE'NİN BAŞARISIDIR

Çaykur Rizespor'un kentin ortak noktası olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rizespor'a katkı vermek için bir araya gelmek çok önemli. Şehir takımlarında yaratılan sinerji ile birlikte şehrin diğer dinamiklerini de harekete geçebiliyor. Rizespor'un başarılı olması Rize'nin başarılı olmasıdır. Bu sinerjiyi bütün şehre yaymak adına bizim de üzerime düşen ne ise, onun da fazlasını yapmak durumundayız. Bu anlamda sayın valimize, bürokratlarımızı ve tüm destekçilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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