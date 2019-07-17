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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'a kombine desteği

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Çaykur Rizespor'a kombine desteği

Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yeni sezon öncesi kombine alarak Çaykur Rizespor'a destek verdi.

Çaykur Rizespor'a destek olmak adına protokol tribününde yerleri olmasına karşın kendi adlarına kombine satın alan Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e kombineleri Çaykur Didi Stadyumu'nda bulunan Atmaca SM mağazasında verildi. 

Vali Çeber ve Başkan Metin'in kombine taleplerini büyük bir keyifle karşıladıklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Sayın valimiz ve belediye başkanımızın protokolde yerleri olmasına rağmen Rizespor'a böyle bir destek sağlamaları, 'Birlikte Başaracağız' sloganımızın da tam bir karşılığı oldu. Umarız yeni sezonda bu birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarırız. İlerleyen günlerde taraftarlarımızın da kombine ve formalarımıza daha fazla destek vermeye başladığını görürüz" dedi.

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VALİ ÇEBER: HERKESİN BU İŞE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR
İnsanın çalıştığı yerle bütünleşmesi gerektiğine inandığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber ise, "Mavi ve yeşilin kentinde yaşıyoruz ve en sevdiğimiz renkler de bunlardır. Kurum amirlerim ile birlikte geçen sene takımın en kötü olduğu zamanlarda antremanları ziyaret ettik. Takıma nasıl fayda sağlarız, destek oluruz diye düşündük. Rize şehrinin en önemli figürlerinden birisi Rizespor'dur. Bizde çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir şey yaptık. Bizim alacağımız kombineler sembolik ama çok değerli olacağını düşünüyorum. Herkesin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Belki bunu bir kampanyaya dönüştürebiliriz. Bu takımı tüm şehir olarak sahiplenmemiz gerekiyor. Herkesin bu duyarlılığı ve hissi taşımasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ METİN: RİZESPOR'UN BAŞARISI RİZE'NİN BAŞARISIDIR
Çaykur Rizespor'un kentin ortak noktası olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rizespor'a katkı vermek için bir araya gelmek çok önemli. Şehir takımlarında yaratılan sinerji ile birlikte şehrin diğer dinamiklerini de harekete geçebiliyor. Rizespor'un başarılı olması Rize'nin başarılı olmasıdır. Bu sinerjiyi bütün şehre yaymak adına bizim de üzerime düşen ne ise, onun da fazlasını yapmak durumundayız. Bu anlamda sayın valimize, bürokratlarımızı ve tüm destekçilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Çaykur Rizespora kombine desteği

 

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