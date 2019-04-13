Çaykur Rizespor - Göztepe (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin, Samudio, Aatif, Muriqi
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Poko, Borges, Castro, Tayfur, Yasin, Ghilas
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