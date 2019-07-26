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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Bolu'da çalışmalarına devam ediyor

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Çaykur Rizespor Bolu'da çalışmalarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Bolu Dağı kesimindeki bir otelde kampa giren Rize ekibi, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptıkları antrenmanla sürdürdü. 

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan futbolcu Abdullah Durak, çalışmaların her kamp gibi yorucu geçtiğini belirterek, "Lige iyi başlamak için biz biraz da ağır çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaların da meyvelerini, yorulmanın karşılığını alırız." diye konuştu. 

Takımın iyi durumda olduğunu ifade eden Abdullah, gelen transferlerle de takımın daha da iyi olacağını, takım uyumunun gayet iyi olduğunu, lige iyi başlamak için geride kalan dört haftanın çok önemli olduğunu, takıma yapılacak olan takviyelerle daha iyi duruma geleceklerini kaydetti. 

Abdullah Durak, transfer sezonunun geçen yıla nazaran yavaş geçtiğini anlatarak, "Bunun nedeni de ekonomik sebepler. Bunun her takıma avantajları ve dezavantajları olacak. Biz de bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir, biz de başarılı oluruz." şeklinde konuştu. 

Çaykur Rizespor Boluda çalışmalarına devam ediyor

"Üç büyükler'de bir düşüş var" 

Abdullah Durak, Süper Lig'de "üç büyükler"in düşüşe geçtiğini kaydeden, şöyle devam etti: 

"Ben uzun süre Süper Lig'de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş'a, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gidip puan almak, puan bile hayaldi. Şimdi puan almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden 'üç büyükler'de bir düşüş var bunun sebebi de galiba mali. Anadolu takımları da biraz gelişti ama bunun asıl nedeni 'üç büyükler'deki düşüşler." dedi. 

Transfer konusuna da değinen Abdullah, "Taraftar da haklı yönetim de... Yönetim transfer konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Kulüplerin durumu ortada. Kulübün geleceğini düşünmek zorundalar. Taraftar da haklı transfer bekliyor ama son iki üç yıldır bu işler kolay olmuyor. Birçok neden, sebep ve engel var. O yüzden en iyisini yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu. 

Abdullah Durak, kulüplerin altyapıya yönlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Beş yıl önceki yöneticilerin, geleceği düşünmeden transferler yaptığını iddia eden Abdullah, "Bugün zararlarını görüyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş düzlüğe çıkmaya çalışan takımlar var. İnşallah daha akıllı ve mantıklı bir şekilde davranırlar. Burada söz konusu olan ülke futbolunun geleceği." şeklinde konuştu. 

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