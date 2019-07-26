Çaykur Rizespor Bolu'da çalışmalarına devam ediyor

Bolu Dağı kesimindeki bir otelde kampa giren Rize ekibi, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan futbolcu Abdullah Durak, çalışmaların her kamp gibi yorucu geçtiğini belirterek, "Lige iyi başlamak için biz biraz da ağır çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaların da meyvelerini, yorulmanın karşılığını alırız." diye konuştu.

Takımın iyi durumda olduğunu ifade eden Abdullah, gelen transferlerle de takımın daha da iyi olacağını, takım uyumunun gayet iyi olduğunu, lige iyi başlamak için geride kalan dört haftanın çok önemli olduğunu, takıma yapılacak olan takviyelerle daha iyi duruma geleceklerini kaydetti.

Abdullah Durak, transfer sezonunun geçen yıla nazaran yavaş geçtiğini anlatarak, "Bunun nedeni de ekonomik sebepler. Bunun her takıma avantajları ve dezavantajları olacak. Biz de bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir, biz de başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

"Üç büyükler'de bir düşüş var"



Abdullah Durak, Süper Lig'de "üç büyükler"in düşüşe geçtiğini kaydeden, şöyle devam etti:

"Ben uzun süre Süper Lig'de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş'a, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gidip puan almak, puan bile hayaldi. Şimdi puan almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden 'üç büyükler'de bir düşüş var bunun sebebi de galiba mali. Anadolu takımları da biraz gelişti ama bunun asıl nedeni 'üç büyükler'deki düşüşler." dedi.

Transfer konusuna da değinen Abdullah, "Taraftar da haklı yönetim de... Yönetim transfer konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Kulüplerin durumu ortada. Kulübün geleceğini düşünmek zorundalar. Taraftar da haklı transfer bekliyor ama son iki üç yıldır bu işler kolay olmuyor. Birçok neden, sebep ve engel var. O yüzden en iyisini yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Abdullah Durak, kulüplerin altyapıya yönlenmesi gerektiğini vurguladı.

Beş yıl önceki yöneticilerin, geleceği düşünmeden transferler yaptığını iddia eden Abdullah, "Bugün zararlarını görüyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş düzlüğe çıkmaya çalışan takımlar var. İnşallah daha akıllı ve mantıklı bir şekilde davranırlar. Burada söz konusu olan ülke futbolunun geleceği." şeklinde konuştu.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!