Casillas, Porto'da sözleşme uzattı
Yıllar süren Real Madrid macerasının ardından 4 senedir Porto'da oynayan Iker Casillas, kulübüyle nikah tazeledi.
Porto, dünyaca ünlü file bekçisi Iker Casillas'ın sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. 2015'ten bu yana Porto forması giyen İspanyol file bekçisi, kulüpteki dördüncü sezonunu yaşıyor.
Portekiz temislcisi, 37 yaşındaki eldiven ile olan sözleşmesini uzattıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu.
Porto forması ile 149 maç oynayan Casillas, 2017-18 sezonunda şampiyonluk ve Portekiz Süper Kupası kazandı.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Kontratın kaç sene uzatıldığı hakkında bilgi verilmedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle