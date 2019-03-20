Zidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...
GeriFutbol Zidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.03.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Zidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...

Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Kulübe yakınlığı ile bilinen Marca'da çıkan haberde; "Zidane'ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'in ilk hedefinin Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtilirken Napoli'nin savunmacısı Koulibaly'nin listede yer aldığı duyuruldu.

Öte yandan Real Madrid'de sol bek transferi için de çalışmalar sürüyor. Eflatun beyazlıların listesinde David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Zidanedan Ozan Kabak bombası Duyurdular...

Real Madrid'in eski kaptanı Iker Casillas, Zidane'ın takımın başına dönmesinden memnun olduğunu söyledi...

"Zidane'ın dönüşü beni mutlu etti"Real Madrid'in eski kalecisi Casillas, Zinedine Zidane'ın takıma geri dönüşünden dolayı memnun olduğunu söyledi.
daha fazla video için
Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneşin çıkardığı yıldızlardan biri olurum
Ozan Kabak: İnşallah Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum
15
Ozan Kabak gitti ama Galatasaray...
Ozan Kabak gitti ama! Galatasaray...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ersun Yanal'dan son karar! Slimani...

Tolga Ciğerci ne zaman dönecek? Belli oldu

Fikret Orman’ın aklından Tayfun Korkut geçiyor

Kadıköy zaferi 4 milyon TL