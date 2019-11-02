Canlı | Konyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Başlama saati 15:00 olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Onun yardımcıları ise İlker Takpak ve Bora Özkara.
Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali
Gençlerbirliği XI: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio
Gençlerbirliği'nde bu maç öncesinde teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirilmişti...
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