CANLI | Göztepe - Yeni Malatyaspor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Göztepe'nin konuğu Yeni Malatyaspor... İlk maçı Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. Yarı finale yükselecek olan takım Galatasaray ile eşleşecek.
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas.
Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Murat, Barış, Guilherme, Eren
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Maçtan önemli anlar...
10. dakikada Yeni Malatyaspor takımı kurmayları endişelendi; sakatlık geçiren oyuncuları Issam Chebake.
16. dakikada Deniz’in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas’ın şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.
24. dakikada Yeni Malatyaspor'da yerde kalan oyuncu bu kez Murat Yıldırım.
35. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.
42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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