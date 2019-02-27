Erol Bulut iddialı konuştu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a rakip olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.
Kupayı kazanmak istediklerini belirten Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Göztepe evinde taraftarını arkasına alarak baskılı oynuyor. Bugün 120 dakikada çok az pozisyon verdik. İstediğimiz sonucu aldık, yarı finale yükseldik. Galatasaray'ın gücü kalitesi belli. İnşallah kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz." diye konuştu.
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