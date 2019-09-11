CANLI | Avustralya - Çekya | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller oynanıyor... Avustralya ile Çekya arasında oynanan karşılaşmayı kazanan, yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller oynanıyor... Avustralya ile Çekya, yarı finale çıkmak için karşı karşıya!
İlk 5'ler...
Avustralya: Baynes, Dellavedova, Ingles, Landale, Mills.
Çekya: Balvin, Bohacik, Hruban, Kriz, Satoransky.
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Çekya, 2. tur grubu son maçında Yunanistan'ı devirmişti...
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