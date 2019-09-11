CANLI | ABD - Fransa | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller devam ediyor. ABD ile Fransa arasındaki mücadeleyi kazanan, yarı finalde Arjantin'in rakibi olacak. Anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan karşılaşmayı takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller devam ediyor... Turnuvanın favorisi ABD, Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando De Colo'nun da forma giydiği Fransa karşısında...
İlk 5'ler...
ABD: Mitchell, Harris, Barnes, Turner, Walker.
Fransa: Ntilikina, M'Baye, Batum, Fournier, Gobert.
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN ALTTAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
ABD, Dünya Kupası'nda oynadığı son maçta Brezilya'yı rahat yenmişti...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle