Antalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...
GeriFutbol Antalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
01.03.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Antalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 4-2 Ankara ekibinin üstünlüğüyle bitti. Ankaragücü'nün ilk yarıdaki üç golünü devre arası transferi Dever Orgill kaydetti. 90+5'te ise Tyler Boyd sonucu belirledi. Antalyaspor Chico ve Nazım Sangare'nin golleriyle maça tutunmaya çalıştı. Ankaragücü 30 puana yükselirken, Akdeniz temsilcisi 32 puanda kaldı.

Ayrıntılar gelecek...

19
Yıldız futbolcunun tarihi gecesi Ankaragücüne Gomis geldi...
Yıldız futbolcunun tarihi gecesi! Ankaragücü'ne 'Gomis' geldi...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Boyd’un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kontrolünde yandan auta çıktı. 

19. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 

21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros’un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1 

26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin’in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2 

29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2 

41. dakikada ceza sahası dışından Pinto’nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3 

İKİNCİ YARI

48. dakikada Antalyaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti. 

55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan’ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti. 

75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara’nın ortasında, Mevlüt Erdinç’in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı. 

90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı. 

90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıldız futbolcunun tarihi gecesi! Ankaragücü'ne 'Gomis' geldi...

VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mehmet Emin Özcan oldu

Adana'da puanlar paylaşıldı

Antalya'da gol düellosu! Ankaragücü zaferi...