CANLI | Alanyaspor - Rizespor
Süper Lig'de 8. haftaya lider başlayan Alanyaspor, sahasında Rizespor'u ağırlıyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Trabzonspor'un dün Gaziantep FK'yı yenmesiyle liderliği devreden Alanyaspor, Rizespor'u konuk ediyor...
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MUHTEMEL 11'LER...
Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
Rizespor: Gökhan, Attamah, Taibi, Chatziisaias, Diomande, Abdullah, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Oğulcan, Samudio
Süper Lig'in yıldızlarından Quaresma'nın Porto günlerinden... Nefis bir gol, izleyelim!
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