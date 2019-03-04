CANLI Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Cocalic, Zeki Yavru, Caner, Kadir, Serginho, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila.
Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Haydar, Tzavellas, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Sural.
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