Büyük bomba! Seedorf, Süper Lig'e

Sky Italia'nın haberine göre kırmızı beyazlı ekip son olarak Çin'de görev alan Clarence Seedorf'a teklif götürdü. Hollandalı isme 3 yıllık bir sözleşme sunan Antalyaspor'un devre arasında da önemli bir transfer bütçesi hazırladığı kaydedildi. Seedorf'un düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında.

Son olarak Shenzhen FC'de görev alan 41 yaşındaki teknik adam Milano'da yaşıyordu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüşmeler yapmak için Milano'ya gittiği biliniyor.

Ajansspor'a konuşan Öztürk, Milano'da bir teknik adamla görüştüklerini doğrulamış fakat isim vermemişti.

Seedorf ilk teknik adamlık deneyiminde eski takımı Milan'ı çalıştırmıştı. Ocak 2014'te takımın başına geçen Hollandalı sezon sonunda ise görevinden ayrılmıştı. (Ajansspor)