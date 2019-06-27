Bütçede 28.3 milyon €’luk rahatlama
Oynamadan yılda 2.2’şer milyon Euro alan kaleci Carlos Kameni ve Alper Potuk’un da elden çıkarılmaları bekleniyor.
MEHMET Topal’ın Fenerbahçe’den ayrılması, sarı lacivertli takımdaki son veda olmayacak. Geçen sezon kadrosundan 9 ismi elden çıkaran Fenerbahçe yönetiminin, operasyona Kameni ve Alper Potuk ile devam etmesi bekleniyor. Daha önce gönderilen oyunculardan sonra Mehmet Topal’ın da gidişi ile birlikte bütçesinde 23.9 milyon Euro’luk yer açan sarı lacivertli yönetim, Kameni ve Alper’in de vedasından sonra bu rakamı 28.3 milyon Euro’ya çıkaracak. Kameni yılda 2.2 milyon Euro, Alper 2.2 milyon Euro ücret alıyordu.
UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER
Bu futbolcular arasında özellikle son sezonlarda takımda hemen hiç yer bulamayan Kameni’nin durumu tartışma konusu.... 2017’de transfer edilen Kamerunlu kalecinin sözleşmesi 2020’de sona eriyor. 2013’te alınıp, 2017’de sözleşmesi uzatılan Alper’in kontratı ise 2022’de bitiyor.
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