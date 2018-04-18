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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor'un hocası Mustafa Er açıklamalarda bulundu
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Futbol
AA
18.04.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Bursaspor'un hocası Mustafa Er açıklamalarda bulundu

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Bursaspor'un hocası Mustafa Er açıklamalarda bulundu

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Genç teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Göztepe ile oynadıkları karşılaşmanın dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren taraftar Yüksel Utgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiaya da başsağlığı dileğinde bulundu.

Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini vurgulayan Er, "Tek amacımız Karabük'ten galibiyetle dönmek. Göztepe maçında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Her geçen hafta gelişmemiz gerekiyor. Takımı daha fazla öne çıkararak, hücum organizasyonları geliştirerek, kazanma odaklı bir takım oluşturacağımızı söylemiştik. Göztepe maçında bana göre bunun sinyallerini verdik." diye konuştu.

Er, Kardemir Karabüksporlu oyuncuların takımları ligden düştüğü için rahat oynadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Belki transfer yapmak isteyecekler. Biz kendi işimize odaklanacağız. Karabükspor'un konumuna bakmaksızın ciddiye alarak kendi işimizi yapıp kazanma odaklı oynayacağız ve kazanacağımıza da inanıyorum. Kadroda 1-2 değişiklik yapabiliriz. Badu ve Bostock, iki gündür bizimle çalışıyorlar. Bostock 3 haftadır takımdan ayrı. O daha yakın gibi duruyor fiziksel olarak. Kembo'nun bugün tekrar durumuna bakacağız. John, Alper bizimle olmayacak. Belki Grozav da olmayacak."

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"Oyuncularımıza güveniyorum"

Bir gazetecinin, alınan kötü sonuçların ardından şehirde oluşan karamsar tabloyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Er, şunları kaydetti:

"Puan hesabı yapmıyoruz. Oyuncularımızın geldiğimiz günden beri inanılmaz bir antrenman performansı var. Son iki gün müthiş çalıştılar. Antrenmanda çok istekliler, coşkulular. Sahada ne yapıyorsanız maça yüzde 100 yansıyor. Bu haftaki görüntümüz çok iyi. Toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Ligin sonuna puan hesabı yapmak çok doğru olmuyor. Sürpriz sonuçlar da çıkıyor. Herkesin motivasyonu üst seviyede. Çok farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Biz sadece kendi maçımıza bakıyoruz. Önce bizim kazanmamız gerekiyor."

Kaliteli bir takım olduklarını ancak oyuncuların üzerinde bir öz güven eksikliği bulunduğuna dikkati çeken Er, "Fazla mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunun baskısı var takımın üzerinde. Bir galibiyet ile bunu atacağımızı düşünüyorum. Bireysellikten ziyade takım olarak hareket etmemiz gerekiyor. 11 kişi, kulübe, tribün o sinerjiyi yakalarsa iyi takım olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kentte yaşanan karamsarlığa karşı kendisinin çok rahat olduğunu anlatan Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun sözünü veriyorum; oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar. Bazı şeyler kolay değil. Geçmişle ilgili konuşmak istemediğimi söylemiştim. Geçmişte daha savunma odaklı oynuyorduk. Şimdi daha hücum formatlı oynamak istiyoruz. Biz büyük bir takımız. Süreç, bunu çok net bir şekilde yapacağımızı göstermiyor. Geriden geliyoruz. Moral, motivasyonumuz düşük. Kademe kademe bunları atlatacağız."


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