Bursaspor'un Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'un Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek!
GeriFutbol Bursaspor'un Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Bursaspor'un Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile küme düşmeme mücadelesinde çıkacağı kritik maçı 40 bin civarında taraftar izleyecek.

Geçen hafta Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü Göztepe ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak.

Ligde 34 puanlı İzmir temsilcisinin 33 puanla bir basamak altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor.

Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

Bursaspor kalan iki maçından 3 ya da 4 puanla ayrılması durumunda Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre durumu belli olacak.

Bursasporun Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek

- Şehir ve camia "kenetlendi"

Bursaspor'un çıkacağı bu kritik maça taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Sosyal medya ve çeşitli platformlardan organize olan taraftar grupları, birlik ve beraberlik mesajlarıyla takıma destek çağrısında bulundu. Ayrıca kentin, Büyükşehir Belediye Stadyumu'na çıkan işlek yollarında üst geçitlere takımı ve taraftarı motive edici sloganlar bulunan yeşil-beyaz pankartlar asıldı.

Kulüp yönetimi de yaptıkları toplantının ardından bilet fiyatlarını aşağıya çekerek, 5 liraya kadar taraftarlara maç bileti fırsatı sundu.

Bursaspor taraftarına ayrılan ve 14 Mayıs Salı günü saat 11.00'de satışa çıkan 17 bin biletin yüzde 80'i, iki saat içinde tükendi. Kalan biletlerin de gişeden satılmasıyla Bursaspor-Göztepe maçı "kapalı gişe" oynanacak.

Yeşil-beyazlıların kombine sahipleri ve Göztepelilerin de eklenmesiyle maçı 40 bin civarında taraftarın izlemesi bekleniyor.

Bursasporun Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek

Bursaspora prim dopingi Ligde kalırsa 2 milyon...
Bursaspor'a prim dopingi! Ligde kalırsa 2 milyon...

- "Bu 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor"

Bursaspor'un taraftarlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova, tüm kentin bu maça kenetlendiğini söyledi.

Karşılaşmaya ilgilinin üst düzeyde olduğunu belirten Kumova, bu durumunun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Camianın takımına sahip çıkmasının istediklerini vurgulayan Kumova, şöyle konuştu:

"Maç biletleri satışa çıktığı andan itibaren neredeyse tükendi. Taraftar gruplarımız sağ olsunlar bu konuda desteklerini esirgemediler. Biletlerin tükenmesiyle aşağı yukarı 40 bin taraftar bu maçı izleyecek. Bütün çekişmeleri, sezon içindeki bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıp bu 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor. Bursaspor olarak bütün hazırlıklarımız yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm oyuncularımız tam konsantre bu maça kenetlendi. İnşallah bu maçtan yüzümüz ak bir şekilde çıkarak camiamızla beraber rahat bir nefes alacağız."

- "Büyük bir camiayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursaspor'un Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 9 yıl önce bugünlerde şampiyonluğa ulaştığını söyledi.

Bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve tek vücut olarak şampiyonluğa inandıklarını ve başardıklarına dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Tüm şehir olarak takımımızı bu zorlu süreçten eski günlerine döndürecek olan bu birlik ve beraberlik ruhudur. Biz büyük bir camiayız. Bu kötü süreçte 45 bin kişilik stadımızda hafta sonu oynanacak maç öncesinde tüm biletler maça günler kala tükendi. Bursaspor birlikte daha güçlü ve birlikte daha büyük. İnşallah bunu hafta sonu oynanacak Göztepe maçında da göstermek istiyoruz."

Bursasporlu taraftarlardan futbolculara net mesajYeşil-beyazlılar, bu sezonun en kritik maçında pazar günü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak müsabakaya birkaç gün kala Bursa şehri maçın havasına girdi. Ligde kalma adına çok önemli maça çıkacak olan timsaha taraftarlar tam destek veriyor. Zorlu müsabaka öncesinde yönetimin bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Biletlerinin maç gününe kadar tamamının satılması bekleniyor.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Fenerbahçe üç eksikle çalıştı

Filenin Sultanları İtalya'ya yenildi

Fenerbahçe Beko tecrübesine güveniyor

Real Madrid'de büyük kıyım! Tam 14 futbolcu...