Bursaspor'a prim dopingi! Ligde kalırsa 2 milyon...
Bursa'da iş adamları Bursaspor'a destek olmak için son 2 maçta yeşil-beyazlı takıma prim verecek.
Yeşil-beyazlılar, ligin en kritik maçında Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Küme düşmeme adına mutlak 3 puan hedefleyen timsahta maç öncesi Bursa şehri adeta kenetlendi.
Maça 3 gün kala biletlerin neredeyse tamamına yakınını tüketen taraftarların ardından iş dünyası da harekete geçti.
Bütün şehrin kilitlendiği pazar günkü maç için iş adamları da yeşil-beyazlı takıma son 2 maçta prim vermeyi kararlaştırdı.
Sosyal medyada başlatılan kampanyada şu ana kadar 500 bin TL prim toplandığı öğrenilirken, hedeflenen rakamın ise 2 milyon lira olduğu ifade edildi.
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