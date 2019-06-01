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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bursaspor'da yaprak dökümü! Yedinci ayrılık

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Bursaspor'da yaprak dökümü! Yedinci ayrılık

Bursaspor'da kiralık oyuncuların takımlarına dönmesinin ardından sözleşmesi yenilenmeyen Furkan Soyalp de takıma veda etti. Ayrıca Badji de alacakları ödenmemesi halinde serbest kalacak.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek Bursaspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Kiralık oyuncular Aurelien Chedjou, Allano Lima, Tunay Torun, Henri Saivet, Diafra Sakho ve Umut Nayir'in takımlarına dönmesinin ardından, sözleşmesi sona eren Furkan Soyalp de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve sözleşmesi yenilenmeyen 23 yaşındaki Furkan Soyalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"14 yaşında transfer olduğum Bursaspor altyapısına gelirken bu şehrin bir gün evim olacağını, bu şehrin insanlarının bir gün benim ailem olacağını bilemezdim. Vakıfköy tesislerinde kendi ailemden uzak başka bir şehirde bilinmez, yeni bir maceraya başlamıştım. Altyapının çeşitli yaş gruplarında birbirinden farklı hatırası olan şampiyonluklar yaşadık. Bursaspor ismini her zaman zirvede tutmaya çalıştık. Altyapıdan çıkıp ilk profesyonel sözleşmemi imzalarken ki heyecanımı ve mutluluğumu şu an bu satırları yazarken bile hatırlıyorum. A Takıma yükseldikten sonra hocalarımın süre verdiği maçlarda Bursaspor forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yapma gayreti gösterdim. Unutulmaz anlarda ve maçlarda terlettiğim şanlı Bursaspor formasını her zaman onurla ve gururla taşıdım. Takımda, kulüpte ve şehirde her biri birbirinden kıymetli çok güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu. Geçen hafta sona eren sezonu hiçbirimizin istemediği bir noktada tamamladık. Bu istenmeyen durum için ben, şahsım adına tüm taraftarlarımızdan ve büyük Bursaspor camiasından özür diliyorum. 3 kez yenilediğim, hiçbir zaman reddetmediğim Bursaspor camiasıyla "Süresi Tamamlandığı" için bugün itibariyle sözleşmem sona eriyor. Beni çocuk yaşta Ankara'dan alıp buralara getiren Vakıfköy'deki ve A Takım'daki hocalarıma, teknik ve idari kadroya, kulüp emekçilerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza, basın mensuplarına, Bursa şehrinde üzerimde emeği olan herkese, son olarakta iyi günde kötü günde her zaman yanımda olan ve beni her zaman bu şehrin bir evladı olarak gören Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin, sevgiyle."

Öte yandan sözleşmesi devam eden oyunculardan Stephane Badji ise, 2 aylık alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdi. Badji'ye 7 Haziran'a kadar 106 bin Euro ödenmesi gerekirken, aksi halde deneyimli orta saha serbest kalacak.

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Bursasporda yaprak dökümü Yedinci ayrılık

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