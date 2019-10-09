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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Bursaspor’da sözleşme skandalı!

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Bursaspor beş genç oyuncusunun sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını kamuoyuna duyurdu. Ancak yapılan yeni sözleşmeleri A Takım'da yetkili bir profesyonel notere tasdik ettirmeyi unutunca skandal niteliğinde hata ortaya çıktı.

Transfer tahtasını açmasının ardından Bursaspor kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirirken, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nde gerçekleştirilen imza töreninde takımın genç isimleriyle de 5 yıl daha mukavele uzatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; Takımın genç isimleri, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz‘ın 2024’e kadar Bursaspor’un sözleşmeli futbolcuları olduğu ilan edilirken, bu gelişme altyapısıyla övünen Yeşil Beyazlı camiada büyük sevinçle karşılanmış, takımın geleceği emin ellerde yorumları yapılmıştı. Ancak imza töreninde yeni transferlere konsantre olunduğundan atlanan en önemli detayın etkisi bugünlerde ortaya çıktı.

TAKIM PROFESYONELLERİ UNUTTU

Oyuncular kameralar önünde sözleşmeleri imzalarken, yapılan yeni mukaveleleri tarihi bir skandala imza atan A Takım’da yetkili bir profesyonel notere tasdik ettirmeyi unuttu. Ramazan Keskin, Burak Kapacak ve Çağatay Yılmaz yapılan bu hatanın ortadan kalkması adına noter huzurunda yeni sözleşmeye imza atarken, Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan‘ın 2024’e kadar olan mukaveleleri imzalamadıkları ortaya çıktı. Skandal hata TFF kayıtlarına da yansıdı. TFF’de Sedat Dursun‘un sözleşme bitiş tarihinin Mayıs 2021, Emirhan Aydoğan‘ın ise Mayıs 2020 olarak görünüyor. Hata düzeltilmediği takdirde Sedat ve Emirhan 2024’ten önce serbest kalma hakkını elde edecek.

Sözleşmelerin noterde tasdik edilmemesinden sonra Sedat Dursun banko oynadığı A Takım’da süre alamadı. Emirhan Aydoğan, Yalçın Koşukavak‘ın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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