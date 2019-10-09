Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi
GeriFutbol Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
IHA
09.10.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi

Altay-Bursaspor mücadelesinde yeşil beyazlı taraftarın bulunduğu misafir tribün tepkilere yol açtı. 'Kafes' şeklinde yorumlanan üstü kapalı misafir tribün, bir basın mensubu tarafından UEFA'ya şikayet edildi.

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında İzmir Olimpiyat Stadı'nın yenilenme çalışmaları nedeniyle Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelirken, misafir tribünün hali tepki gördü. Bursaspor taraftarları, yaklaşık 200 biletin ayrıldığı ve 'kafes' şeklinde yorumladıkları üstü kapalı misafir tribününde mücadeleyi takip etti. Bu durum Bursaspor camiası tarafından tepki ile karşılanırken, sosyal medyada da yoğun bir şekilde eleştirildi.

Konuyla ilgili Gündembursa Spor Muhabiri Samet Çayır UEFA'ya şikayette bulunurken şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye 1. Lig'inde 4 Ekim 2019 tarihinde oynanan Altay-Bursaspor maçında, ev sahibi takımın karşılaşmalarını oynadığı stadyum yenilenme aşamasında olduğu için, mücadele İzmir'in Menemen ilçesindeki stadyumda oynanmıştır. Bu stadyumun özellikle misafir tribünü, 2019 dünyasına yakışmayan, bununla birlikte insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir yer olmasına rağmen karşılaşma söz konusu stadyumda başlatılmıştır.

Tıpkı bir kafes gibi olan bu stadyumun misafir tribününde Bursasporlu taraftarların özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edilmiş, ortaya ilginç ve üzücü fotoğraflar çıkmıştır. Radamel Falcao, Max Kruse, Daniel Sturridge gibi dünyaca ünlü yıldızların futbol oynadığı ve kulüplerin milyon eurolar ödediği bir futbol ülkesinde, herhangi bir taraftara bu eziyetin yapılması son derece insanlık dışı bir olaydır. Bir basın mensubu ve futbolsever olarak konuyu incelemenizi ve gerekeni yapmanızı rica ederim."

Bursaspora ayrılan tribün UEFAya şikayet edildi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de piste çıkacak
"Almanya-Arjantin" kapışması kaçmaz! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi
Fatih Terim yönetimden o ismi istedi