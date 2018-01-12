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Bursaspor'da Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç ile Bursaspor'un Başkanı Ali Ay'ın görüşmesi sonrası görüşme ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
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Hatırlanacağı üzere aralık ayında Bursaspor Başkanı Ali Ay, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Koç ile İstanbul'da buluşmuştu. Bu yıl 50'nci yılını kutlayacak olan TOFAŞ'ın kuruluşunun hatırlatıldığı bu mini toplantıda Bursaspor'un sponsorluğu gündeme geldi. Görüşmenin ilk adımı olumlu geçti. Bu hafta başında da Koç-Timsah görüşmesinin ikinci ayağı gerçekleşti.

Bu kez Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüşen Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen oldu. Bursaspor'un stadını gezen Çimen'e bilgiler verildi, sunum yapıldı. Masada olan ilk fiyat teklifi 4 milyon Euro. Bu anlaşmanın da 5+5 yıl süresinde yapılması konuşuluyor.Bunun dışında göğüs reklamı da gündemde. Ancak stadyuma isim verilmesi en ciddi konu. Hatta Koç Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda da konu netlik kazanacak.

Türkiye'de futbolu şampiyonluğuyla renklendiren, 4 büyüklerin şampiyonluk tekelini yıkan Bursaspor nam-ı diğer ‘Timsahlar'ın Koç ile anlaşması yeni bir başlangıç olabilir.

FenerbahçeAnadolu Kulüpleri

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