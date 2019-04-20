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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.04.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Bursaspor penaltı şansızlığını kırdı

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Bursaspor penaltı şansızlığını kırdı

Bursaspor, Kasımpaşa maçında kazandığı penaltıyı gole çevirerek uzun süren şansızlığını sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, dün deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa maçından sahadan bir puanla ayrıldı. Ligde 29. maçına çıkan timsah, puan cetvelinde 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattının 2 puan uzağında yer alan yeşil-beyazlılar, bu sezon yaşadığı penaltı şansızlığını kırdı. Ligde Kasımpaşa maçına kadar 5 penaltı kazanan timsah, bunlardan 4 tanesini gole çeviremedi. Üst üste kazanılan 4 penaltıdan yararlanamayan Bursaspor'da Kasımpaşa maçında topu beyaz noktaya koyan Aytaç Kara, fileleri havalandırdı.

Bursaspor'da kazanılan penaltı atışlarının 4'ünü Aytaç Kara, 1'er tanesini de Umut Nayir ve Diafra Sakho kullandı. Aytaç Kara, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra Galatasaray ve Evkur Malatyaspor maçlarında topun başına geçen Kara, penaltıları gole çeviremedi. Kara, Galatasaray maçında kaleci Muslera'dan dönen topu ağlarla buluşturdu. Umut Nayir, Atiker Konyaspor ve Diafra Sakho Demir Grup Sivasspor müsabakalarında penaltıyı gole çevirememişti.

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Bursaspor penaltı şansızlığını kırdı

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