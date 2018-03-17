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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor nefes aldı! Kritik galibiyet...
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Futbol
17.03.2018 - 18:19, Son Güncelleme:

Bursaspor nefes aldı! Kritik galibiyet...

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Bursaspor nefes aldı! Kritik galibiyet...

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 bin 437 biletli seyircinin önünde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip 83'üncü dakikada Bogdan Stancu'nun ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 33'e yükseltirken, konuk ekip ise 38 puanda kaldı.

STAT: Bursa Büyükşehir BLD.

HAKEMLER: Hüseyin Göçek , Erdem Bayık , Candaş Elbil

BURSASPOR: Harun Tekin , Barış Yardımcı (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy ), Titi , William Ekong , Aziz Behich , Mikel Agu , John Bostock , Jires Kembo , Pablo Batalla (Dk. 76 Furkan Soyalp ), Georghe Grozav (Dk. 46 Yusuf Erdoğan ), Bogdan Stancu

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar , Hakan Bilgiç , Mattias Bjarsmyr , John Boye , Ziya Erdal (Dk. 23 Paul Papp ), Hakan Arslan , Delvin N'Dinga , Robinho (Dk. 74 Thievy Bifouma ), Henri Saivet , Emre Kılınç , Arouna Kone (Dk. 63 Muhammet Demir )

SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, John Bostock (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

GOL: Dk. 83 Bogdan Stancu (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Bursaspor gole yaklaşırken, Bogdan Stancu'nun ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada Jires Kembo, sol kanattan içeriye yönelerek kale önüne topu çıkardı. Ancak kale önünde Batalla'dan daha erken hamle yapan kaleci Tolgahan topun sahibi olarak tehlikeyi önledi.

31'inci dakikada D.G.Sivasspor gole yaklaştı. N'Dinga'nın uzun pası sonrasında savunma arkasına sarkarak topu önüne alan Robinho, kaleci Harun'dan sıyrılıp sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı iyi daraltan Ekong ise müdahalesiyle topu çizgiden çıkartarak mutlak bir gole engel oldu.

44'üncü dakikada savunmadan aldığı topla birlikte ilerleyen Robinho, ceza yayının gerisinden pasını Kone'ye aktardı. Kone de topu sağdan içeriye çevirirken savunmada Ekong topu uzaklaştırmak istedi. Bu kez topu önünde bulan Papp'ın yaklaşık 30 metreden sert vururken, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

45+1'inci dakikada D.G.Sivasspor bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde çalımları sonrasında Robinho, sağ çaprazdan yerden vurdu. Kaleye paralel yönelen topa çizgi üzerinde Kone de müdahale edemeyince konuk ekip bu fırsatı değerlendiremedi.

59'uncu dakikada Jires'in harika ara pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Batalla, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80'inci dakikada Emre'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Saivet dönerek vuruşunu yaparken, Harun son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

81'inci dakikada Emre Kılınç, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye sert vurdu, kaleci Harun direk dibinde topu kornere gönderdi.

83'üncü dakikada Bursaspor golü buldu. Jires Kembo'nun pasıyla birlikte topla buluşan Aziz Behich, meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirirken, arka direkte topa dokunan Bogdan Stancu rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-0.

89'uncu dakikada etkili gelen Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, ceza yayının gerisinden sert vururken, uzak kale direğinden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Bursaspor, 1-0 kazandı.

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