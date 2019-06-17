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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.06.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Bursaspor karanlığa gömüldü

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Bursaspor karanlığa gömüldü

Bursasspor'da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı.

Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı.

Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bursaspor’da son yaşanan gelişme durumun ne kadar vahim olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun elektriği, bu sabah saat 10.00’da kesildi. 2018 Aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

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