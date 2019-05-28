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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Bursaspor 500 milyon borçla uçuruma

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Bursaspor 500 milyon borçla uçuruma

Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü.

15 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek Bursa temsilcisini, zorlu bir dönem bekliyor.

500 milyon TL’yi aşan bir borçla lige veda eden Timsah, Süper Lig gelirlerinden de yoksun kalmasıyla içinden çıkılmaz bir tabloyla karşı karşıya. Otobüsü haciz altında olan, her gün icra memurlarıyla yüz yüze kalan yönetim kongre kararı aldı. 3.5 ay öncesinde resmi siteden duyurulan ve mayıs ayında yapılması konusunda karar alınan Seçimli Olağanüstü Kongre tarihi, yaşanan bu gelişmelerin ardından 15-23 Haziran olarak belirlendi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay’a soruşturma
Bursaspor Başkanı Ali Ay’a soruşturma

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetiminin, yeni kongrede aday olmaması beklenirken; şu an için Timur Noyan adaylığını açıkladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık oyuncuların da sözleşmeleri Haziran ayında sona eriyor. Alınan sonuçların ardından Umut Nayir, Beşiktaş’a; Chedjou ve Tunay, Başakşehir’e; Lima, GD Estoril’e; Saivet, Newcastle United’a ve Sakho da Rennes’e geri dönüyor. Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek Latovlevici ve Kembo da takımdan ayrılıyor. Furkan Soyalp’in durumu ise henüz netleşmedi.

Başkan Ay’a soruşturma

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, satılığa çıkarılmasına rağmen alıcısı olmayan kulübe ait 2 araziyi borcuna karşılık üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihale yoluyla satılığa çıkarılan; ancak alıcı bulunamayan arazilerin, kulüpten alacaklı olan Ay’ın üzerine geçirildiği ve fazla parayı kulübe iade edeceği belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor taraftarları, harekete geçerek, Başkan Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca Ali Ay hakkında, ’güveni kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ay’ın başı bu konudan çok ağrıyacak gibi duruyor.

Yeşil-beyazlı taraftarlar Malatya maçının ardından yönetimi istifaya davet etmişti...

Bursasporlu taraftarlar yönetimi protesto ettiSüper Lig'de şampiyon olup küme düşen ilk takım olarak tarihe geçen Bursaspor'da, taraftar İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak yönetimi istifaya davet etti.
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Bursaspor 500 milyon borçla uçuruma

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