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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
20.05.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Burası Taksim... Kuyruk oluştu: 'Önümde 700 kişi var'

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Burası Taksim... Kuyruk oluştu: 'Önümde 700 kişi var'

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’un akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti. İstiklal Caddesi’nde GSStore mağazasında 2 bin kişilik kuyruk oluştu.

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  • Taksimde şampiyonluk kuyruğu
  • Taksimde şampiyonluk kuyruğu
  • Taksimde şampiyonluk kuyruğu
  • Taksimde şampiyonluk kuyruğu
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Burası Taksim... Kuyruk oluştu: Önümde 700 kişi varSüper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için saat 19:05’i bekliyor. Galatasaray taraftarları ise Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde GSStore’larda bilet kuyruğuna girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan GSStore önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.

"ÖNÜMDE 700 KİŞİ VAR"

Kutlamalara katılmak için kuyrukta bekleyen Levent Tekin “Sabah erken saatlerde gelip sıra aldım. Daha önümde 700’e yakın kişi var. Bileti alana kadar bekleyeceğim” dedi. Bilet kuyruğunun sonlarında bulunan Servet Deniz ise “Sıranın sonlarındayız ama bilet için bekleyeceğiz. Bugün bizim düğünümüz var. Stattaki tarihi ana tanıklık edeceğim” dedi.

BİLETLER 30 LİRADAN BAŞLIYOR

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında tuttu. Kutlamaya taraftarların girmesi için bir kişiye en fazla iki bilet alabilme sınırlaması da devrede olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek.

Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL
Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

Burası Taksim... Kuyruk oluştu: Önümde 700 kişi var

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