Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi HaberleriGalatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL
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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
19.05.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

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Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

Müthiş finalde ipi göğüsleyen Galatasaray rekor gelire ulaştı. Stat hasılatı, lisanslı ürün satışı, sponsorluk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi olarak dağıtılan yayın gelirleriyle Galatasaray önemli bir gelire ulaştı. Buna Şampiyonlar Ligi kazancı da eklenince sarı-kırmızılılar 763 milyon TL kazanmış oldu.

Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TLSON yılların en heyecanlı Süper Ligi’nde ipi Galatasaray göğüsledi. Sarı-kırmızılı takım bu şampiyonlukla rekor gelire de ulaşmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi olarak dağıtılan yayın gelirleri, stat hasılatı, lisanslı ürün satışı, sponsorluk ve Şampiyonlar Ligi kazancı ile Galatasaray bu sezon tam 763.5 milyon lirayı kasasına koymuş oldu.

YAYIN GELİRLERİ ÖNEMLİ
Sarı-kırmızılıların bu sezon rekor gelire ulaşmasındaki en önemli neden ise yayın gelirleri oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan yayın ihalesinin ardından bu sezon performans primleri yükseldi. Galatasaray sadece lige katılım payı olarak 30 milyon lira, eski şampiyonluklar için 54 milyon lira, 24 galibiyet için 52.8 milyon lira, 3 beraberlik için 3.3 milyon lira kazandı. Galatasaray ligi lider tamamlayarak şampiyonluk primi olarak da ekstra 27 milyon lira para aldı. Böylece sarı-kırmızılı takımın sadece yayın gelirleri toplamı 167.1 milyon lirayı kasasına koymuş oldu.

Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

REKOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA
Galatasaray’ın gelirlerinde ikinci sırayı ise futbolcu satışı aldı. Bu sezon Badou Ndiaye, Bruma, Lukas Podolski ve Semih Kaya transferlerinden 152 milyon liradan fazla para kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon loca, kombine, VIP tribün ve bilet hasılatından da önemli bir gelire ulaştı. Galatasaray’ın 2017-2018 futbol sezonunda Türk Telekom Stadyumu geliri 125 milyon lirayı buldu. Bu alanda ise en çok parayı 6 milyon TL ile Beşiktaş maçından kazandı.

Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL350 BİN ADET FORMA
Birçok kampanya düzenleyen GS Store’lar da önemli bir gelire ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki forma satış rakamlarının 350 bine dayanacağı belirtilirken, GS Store cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığı açıklandı. Galatasaray bu sezon sponsorluk gelirlerinden de 70 milyon lira kazanç sağladı.

KARABÜKSPOR 3 GALİBİYETTEN 38.5 MİLYON TL ALDI
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi ve lige katılım payı olarak dağıtılan yayın gelirleri bu yıl kulüplerin yüzünü güldürdü. 18 takım elde ettiği yayın gelirleriyle adeta kasayı doldurdu. Lig sonuncusu olan ve sadece 3 maç kazanan Karabükspor bu sezon 38.5 milyon TL kazandı. Gelirlerin önemli bir bölümünü ise daha önceki şampiyonlukların etkisiyle 4 takım ve Başakşehir elde etti.

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