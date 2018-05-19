Galatasaray 21’inci şampiyonluk ile rekor gelire ulaştı: 763.000.000 TL

SON yılların en heyecanlı Süper Ligi’nde ipi Galatasaray göğüsledi. Sarı-kırmızılı takım bu şampiyonlukla rekor gelire de ulaşmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi olarak dağıtılan yayın gelirleri, stat hasılatı, lisanslı ürün satışı, sponsorluk ve Şampiyonlar Ligi kazancı ile Galatasaray bu sezon tam 763.5 milyon lirayı kasasına koymuş oldu.

YAYIN GELİRLERİ ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılıların bu sezon rekor gelire ulaşmasındaki en önemli neden ise yayın gelirleri oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan yayın ihalesinin ardından bu sezon performans primleri yükseldi. Galatasaray sadece lige katılım payı olarak 30 milyon lira, eski şampiyonluklar için 54 milyon lira, 24 galibiyet için 52.8 milyon lira, 3 beraberlik için 3.3 milyon lira kazandı. Galatasaray ligi lider tamamlayarak şampiyonluk primi olarak da ekstra 27 milyon lira para aldı. Böylece sarı-kırmızılı takımın sadece yayın gelirleri toplamı 167.1 milyon lirayı kasasına koymuş oldu.

REKOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Galatasaray’ın gelirlerinde ikinci sırayı ise futbolcu satışı aldı. Bu sezon Badou Ndiaye, Bruma, Lukas Podolski ve Semih Kaya transferlerinden 152 milyon liradan fazla para kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon loca, kombine, VIP tribün ve bilet hasılatından da önemli bir gelire ulaştı. Galatasaray’ın 2017-2018 futbol sezonunda Türk Telekom Stadyumu geliri 125 milyon lirayı buldu. Bu alanda ise en çok parayı 6 milyon TL ile Beşiktaş maçından kazandı.

350 BİN ADET FORMA

Birçok kampanya düzenleyen GS Store’lar da önemli bir gelire ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki forma satış rakamlarının 350 bine dayanacağı belirtilirken, GS Store cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığı açıklandı. Galatasaray bu sezon sponsorluk gelirlerinden de 70 milyon lira kazanç sağladı.

KARABÜKSPOR 3 GALİBİYETTEN 38.5 MİLYON TL ALDI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi ve lige katılım payı olarak dağıtılan yayın gelirleri bu yıl kulüplerin yüzünü güldürdü. 18 takım elde ettiği yayın gelirleriyle adeta kasayı doldurdu. Lig sonuncusu olan ve sadece 3 maç kazanan Karabükspor bu sezon 38.5 milyon TL kazandı. Gelirlerin önemli bir bölümünü ise daha önceki şampiyonlukların etkisiyle 4 takım ve Başakşehir elde etti.