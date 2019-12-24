Burak Yılmaz'ın aklı hala o pozisyonda! Fenerbahçe...
Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle oldukça üzgün.
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, önceki gün oynanan Fenerbahçe derbisinde beklentilerin altında kaldı.
34 yaşındaki santrfor, mücadelenin 53. dakikasında Caner Erkin’in pasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Sarı-Lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayındır’a nişanlamıştı!
Maçın ardından oldukça durgun olduğu gözlemlenen tecrübeli oyuncunun bu gelişme nedeniyle oldukça üzgün olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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