MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz'ın aklı hala o pozisyonda! Fenerbahçe...
GeriFutbol Burak Yılmaz'ın aklı hala o pozisyonda! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.12.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın aklı hala o pozisyonda! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Yılmaz'ın aklı hala o pozisyonda! Fenerbahçe...

Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle oldukça üzgün.

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, önceki gün oynanan Fenerbahçe derbisinde beklentilerin altında kaldı.

34 yaşındaki santrfor, mücadelenin 53. dakikasında Caner Erkin’in pasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Sarı-Lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayındır’a nişanlamıştı!

Maçın ardından oldukça durgun olduğu gözlemlenen tecrübeli oyuncunun bu gelişme nedeniyle oldukça üzgün olduğu öğrenildi. (Fanatik)

Sinan Engin derbinin VAR konuşmalarını açıkladı Cüneyt Çakır...
Sinan Engin derbinin VAR konuşmalarını açıkladı! Cüneyt Çakır...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması...

"Hakemler bizi doğrayamaz"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat basın toplantısı düzenledi. 'VAR kayıtları açıklansın' ifadelerini kullanan Çebi, derbide yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

Burak Yılmazın aklı hala o pozisyonda Fenerbahçe...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle