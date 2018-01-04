Burak Yılmaz ve diğerleri!

Trabzonspor, 2017-18 sezonu 1'inci transfer ve tescil döneminde kadroya dahil edilen 7 futbolcudan beklenen katkıyı alamadı.

Sadece Burak Yılmaz 10 maçın üzerinde ilk 11'de görev alan isim olurken, Volkan Şen ve Kamil Ahmet ise ligde 17 haftalık bölümde ilk 11'de forma giyemedi. 7 oyuncu arasında en istikrarlı ve skora en çok katkı sağlayan isim Burak oldu. Ligin ilk 17 haftasında Burak 14 maçta 14 kez ilk 11'de görev alırken, onu 11 maçın 9'una ilk 11'de başlayan Juraj Kucka takip etti. Sosa ligde 9 maçta 6 kez ilk 11'de, Hubocan 8 maçta 6 kez ve Bongonda 3 maçta 2 kez ilk 11'de forma şansı bulabildi.

PARASINI DA ÇIKARIYOR

İlk 11'de forma giyemeyen Volkan 3 lig maçında süre aldı, Kamil ise ilk yarıda şans bulamadı. Kadroya dahil edilen 7 futbolcu arasında ligde 10 maçında üzerinde ilk 11'de görev alan tek isim Burak oldu. Trabzonspor ile sezon başında yıllık 3 milyon 550 bin euro'ya anlaşan ve yarım sezon için yaklaşık 8 milyon lira kazanan tecrübeli oyuncu ise attığı gollerle parasını çıkarıyor. Ligin ilk yarısını 14 golle tamamlayan 32 yaşındaki forvet, takımının ve ligin en golcü isimlerinin başında yer alarak, bordo-mavili kulübün kazandığı puanlara da önemli katkı sağladı. (Fotomaç)